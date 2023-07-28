Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Севастополе из-за ливней и шквального ветра несколько районов города остались без света

В Севастополе из-за ливней и шквального ветра несколько районов города остались без света

28 июля 2023, 00:37

Фото: iStock/Wirestock

Часть Севастополя осталась без света из-за ливней и шквального ветра. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Евгений Горлов. Без электроэнергии, в частности, остаются Корабельная сторона и Ластовая бухта.
Из-за мощных порывов ветра на улице Генерала Острякова облицовка здания упала здания на детскую площадку. Пострадавших нет.



Из-за ухудшения погоды городские власти также приостановили работу морского пассажирского транспорта: не ходят паромы и катера, а пассажиров перевозят компенсационные автобусы. По распоряжению губернатора в городе был создан оперативный штаб для устранения последствий непогоды.


Ранее в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. По прогнозу синоптиков, там может выпасть больше 30 мм осадков.

Читайте также:

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды

В Дели из-за ливней погиб человек, 15 зданий оказались разрушены

Российский город ушел под воду из-за сильного ливня
#оперативный штаб
#ливень
#ветер
#севастополь
#непогода
Читайте нас в
В Грузии оппозиция устроила митинг, провожая лайнер с россиянами
Грузинская оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
28 июля 2023, 00:58

Фото: iStock/Zheka-Boss

В Грузии сотни граждан устроили акцию протеста, проводив круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами, заходивший в порт Батуми. Соответствующие кадры публикует «Мтавари архи».
«Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти», — говорится в сообщении грузинской телекомпании.

Уточняется, что лайнер зашел в Батуми в 17:00 (16:00 по московскому времени). На борту судна находились около 800 россиян, в течение нескольких часов они имели возможность осматривать достопримечательности города.

Читайте также:

В Севастополе из-за ливней и шквального ветра несколько районов города остались без света

Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики

На Ставрополье машина столкнулась с электричкой, есть погибшие
#активисты
#грузия
#россияне
#туристы
Читайте нас в
В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов
28 июля 2023, 00:35

Фото: iStock/Nicola Colombo

Власти Австралии приняли решение усыпить всех оставшихся в живых черных дельфинов (гриндов), которые во вторник массово выбросились на пляж Чейнс, расположенный на юге страны. Об этом сообщает телеканал CNN
Более 250 добровольцев, специалистов по морской фауне и ветеринаров пытались спасти животных, но еще в среду, 26 июля, 51 особь погибла. Оставшихся 46 гриндов решили усыпить — для страдающих особей это станет наилучшим вариантом.

Ученые до сих пор спорят, почему время от времени стаи дельфинов оказываются на мели. По словам морского биолога Ванессы Пиротты, поведение стаи, снятой беспилотником непосредственно перед инцидентом, может дать ответ на этот вопрос.

«Наблюдать с высоты за стаей перед тем, как она выбросилась на мель, — это невероятно, и мы используем эти кадры для того, чтобы попытаться понять, зачем <...> они это делают. Пока у нас есть только теории, основная среди которых — акустическое загрязнение океана, вероятно что-то издает звук, беспокоящий животных», — сказала она в эфире австралийской радиостанции ABC.

Возможной причиной массового выброса дельфинов могли стать также попытка избежать нападения хищника или болезнь некоторых членов стаи.

Черные дельфины обитают преимущественно в водах Южного полушария и Северной Атлантики. Их длина может достигать восьми метров. Гринды отличаются от сородичей выпуклой формой лба.

Читайте также: 

В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости

На побережье Севастополя обнаружили тело дельфина

В Госдуме запретили вылавливать дельфинов для шоу
#ученые
#болезнь
#животные
Читайте нас в
Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики
28 июля 2023, 00:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пассажиры вертолета Ми-8, разбившегося на Алтае, увлекались эзотерикой. Они направлялись к кафе Белуха, пишет Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что туристическая группа состояла из целителей, трансформационных тренеров, нейропсихологов, психологов и массажистов нетрадиционной медицины. Они списались в социальных сетях и договорились совместно полететь на гору Белуха.

Уточняется, что по неизвестной причине туристы в последний момент поменяли авиакомпанию.

Читайте также:

На Ставрополье машина столкнулась с электричкой, есть погибшие

В аэропорту Еревана застряли более ста россиян

В Тамбове 17 человек, в том числе четыре ребенка, отравились едой из суши-бара
#алтай
#туристы
#вертолёт
#ми-8
Читайте нас в
На Ставрополье машина столкнулась с электричкой, есть погибшие
На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, погибли два человека
27 июля 2023, 22:10

Фото: iStock/z1b

Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека, сообщило региональное управление ГИБДД.
Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя легкового авто.

В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля Лада проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с локомотивом. Электричка протащила по путям машину несколько метров. Травмы, которые получили водитель и пассажир оказались не совместимыми с жизнью. Погиб водитель легковушки и его мать. 

Читайте также: 

В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии

В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек

В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом
#дтп
#электричка
#семья
#столкновение
#травмы
#авто
Читайте нас в
Количество отравившихся в детском лагере в Удмуртии увеличилось до 23
Число случаев острой кишечной инфекции в детском лагере Удмуртии выросло до 23
27 июля 2023, 20:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Удмуртии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Ведомстве отметили, что по данному факту организовано проведение проверки. Причины, которые способствовали распространению заболевания, устанавливаются. 

По данным прокуратуры, из 23 пострадавших, 20 несовершеннолетних. Прежде, было зафиксировано 12 случаев заболевания в лагере, однако, за несколько суток, число заразившихся увеличилось практически в два раза.

Читайте также: 

Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори

У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания

Количество заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до десяти

#проверки
#симптомы
#заболевания
Читайте нас в
В Греции на складе боеприпасов начался пожар
ERT: В Греции на складе боеприпасов начался пожар со взрывами
27 июля 2023, 19:56

Фото: iStock/sarawutk

На складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе начался сильный пожар. Горит склад боеприпасов, об этом сообщает местный телеканал ERT.
По информации телеканала, на складе хранятся боеприпасы Военно-воздушных сил Греции.

Местные жители сообщают о громких хлопках и взрывах, которые доносятся с расстояния нескольких десятков километров. Информации о пострадавших в настоящее время нет. На место инцидента направлены экстренные службы. Причины взрыва на складе выясняется. 

Читайте также: 

В Киеве прогремел мощный взрыв

В Ростове в руках у мужчины взорвалась граната

В Татарстане прогремел мощный взрыв газа
#взрыв
#боеприпасы
#жители
Читайте нас в
В аэропорту Еревана застряли более ста россиян
27 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/globalmoments

В аэропорту Еревана застряли более ста россиян из-за отказа венгерской авиакомпании WizzAir везти их в Австрию, людям отказали в предоставлении еды и временного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что группа российских туристов сегодня летела из Москвы в Вену через аэропорт Звартноц в Ереване. В четыре утра планировался вылет в Вену, однако перевозчик WizzAir постоянно переносил рейс. Причем причины не озвучивались. Теперь вылет планируется совершить только 28 июля в 17.45. Людей вывели в холл, не предоставив еду и временное жилье, хотя они уже более суток ждут своего вылета.

По словам туристов, из России, сотрудники аэропорта злорадствуют и считают, что им так и надо, так как они решили сэкономить на перелете. При этом съемка происходящего запрещается.

Читайте также:

Россия и Танзания могут возобновить авиасообщение

Стали известны вызывающие наибольший страх у россиян страны

Туристы массово покидают Грецию из-за бушующих пожаров


#аэропорт
#жильё
#сотрудники
Читайте нас в
В Симферополе пьяный полицейский пытался зарезать бывшую жену
SHOT: В Симферополе пьяный полицейский пытался зарезать бывшую супругу
27 июля 2023, 18:36

Фото: iStock/Fedorovekb

В Симферополе полицейский в состоянии алкогольного опьянения пытался зарезать бывшую жену, но получил несколько ударов по голове бейсбольной битой от её возлюбленного. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, нетрезвый полицейский вооружился ножами и пытался убить свою бывшую супругу. Сотрудника правоохранительных органов пытались остановить и уговорить прекратить противоправные действия. В какой-то момент, его ударил по голове битой сожитель женщины. Удары оказались смертельными.

37-летний дебошир скончался после пяти дней пребывания в коме. 

Читайте также: 

Скорая и полиция забыли труп пенсионерки в квартире Петергофа

Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche

СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой
#полиция
#уголовное дебошир
#труп
Читайте нас в
Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
Педофил из Мисайлова задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
27 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/vmargineanu

Мужчина из деревни Мисайлово задабривал детей деньгами, а после пытался увести с площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в ЖК «Пригород Лесное» Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей.

По словам очевидцев, мужчина пытался играть с четырехлетним мальчиком, а после схватил его и начал целовать и обнимать. Он также попытался увести детей из разных семей с площадки. Девочка, увидев, что ее брата незнакомец пытается увести, начала кричать. Тогда он кинул в нее стеклянную бутылку. Увидев это из окна на улицу выбежал отец детей, вооруженный бейсбольной битой, однако прохожие смогли утихомирить его, а полицию не вызвали. 

Тогда мужчина через несколько часов пристал еще к одному мальчику. Это заметили другие дети и позвали взрослых. Тогда уже местные жители попытались совершить над предполагаемым педофилом самосуд до приезда полиции. К избитому не пускали скорую помощь, так как боялись, что он сбежит. Полиция забрала предполагаемого педофила и отправила его в больницу на лечение, откуда он успешно сбежал.

Читайте также:

В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал

Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите

В Светлограде школьница обхитрила педофила и смогла убежать от него
#полиция
#дети
#помощь
#дворник
#лечение
#жители
#человек
#отец
#жк
#мужчина
#девочка
#площадки
#школьница
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников