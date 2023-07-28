В Севастополе из-за ливней и шквального ветра несколько районов города остались без света

Фото: iStock/Wirestock
Часть Севастополя осталась без света из-за ливней и шквального ветра. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Евгений Горлов. Без электроэнергии, в частности, остаются Корабельная сторона и Ластовая бухта.
Из-за мощных порывов ветра на улице Генерала Острякова облицовка здания упала здания на детскую площадку. Пострадавших нет.
Из-за ухудшения погоды городские власти также приостановили работу морского пассажирского транспорта: не ходят паромы и катера, а пассажиров перевозят компенсационные автобусы. По распоряжению губернатора в городе был создан оперативный штаб для устранения последствий непогоды.
Ранее в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. По прогнозу синоптиков, там может выпасть больше 30 мм осадков.
Читайте также:
Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды
В Дели из-за ливней погиб человек, 15 зданий оказались разрушены
Российский город ушел под воду из-за сильного ливня
Из-за ухудшения погоды городские власти также приостановили работу морского пассажирского транспорта: не ходят паромы и катера, а пассажиров перевозят компенсационные автобусы. По распоряжению губернатора в городе был создан оперативный штаб для устранения последствий непогоды.
Читайте также:
Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды
В Дели из-за ливней погиб человек, 15 зданий оказались разрушены
Российский город ушел под воду из-за сильного ливня
Артем Путинцев