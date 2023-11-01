В Севастополе объяснили дым в районе бухты

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Дым в районе бухты в Севастополе возник из-за использования табельных средств маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил глава города.Развожаев сообщил, что дым неприятный, но он абсолютно безопасен для населения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма. В марте этого года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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