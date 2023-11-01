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В Севастополе объяснили дым в районе бухты

Развожаев: Дым возле бухты связан с используемыми средствами маскировки
01 ноября 2023, 12:23
Фото: istock / Ekaterina Utorova

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Дым в районе бухты в Севастополе возник из-за использования табельных средств маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил глава города.
Развожаев сообщил, что дым неприятный, но он абсолютно безопасен для населения.


Сегодня, 1 ноября, ранним утром жители города заметили дым в данном районе. Была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма. В марте этого года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#движение
#военные
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#тревога
#воздушная тревога
#крым
#севастополь
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В Ингушетии ФСБ задержала несколько россиян за фейки о прибытии рейса из Израиля
ФСБ в Ингушетии задержали россиян за фейки о прибытии самолета из Израиля
01 ноября 2023, 12:36

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько жителей Ингушетии по подозрению в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас.

Как сообщают «Известия», задержанные призывали жителей Ингушетии к беспорядкам против прибывающих израильтян. Один из них сообщил, что услышал про акцию в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и нужде проведения митингов и погромов.

Также один из них рассказал, что ФСБ доходчиво объяснили, что граждане  Израиля не собираются в Ингушетию, а организация несанкционированных  митингов преследуется по закону.

Помимо этого, задержанный призвал не верить провокациям и ложной информации, так как аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

Ранее сообщалось, что количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#фсб
#рейсы
#сотрудники
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Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто
01 ноября 2023, 11:35

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Над Крымским мостом поднялся столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Bаza.
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за сильного задымления. 

Точная причина возникновения дыма неизвестна. Предполагается, что это может быть дымовая завеса, используемая при проведении учений.

Ранее сообщалось, что представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выдвинул очередную угрозу Крымскому мосту. Как отмечает «Укринформ», Плетенчук заявил, что мост будет разрушен в любом случае, а вот, когда это произойдёт, он не уточнил. При этом представитель ВМС Украины сообщил, что правительство не планирует уничтожать переправу просто для поднятия настроения. По его словам, будет просчитана стратегия, целью которой станет отрезание Крыма от основного континента, чтобы сделать его отдельным, уязвимым островом. 

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#крымский мост
#движение
#перекрытие
#происшествие
#учения
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В США умер второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце
01 ноября 2023, 09:57

Фото: istock / Soumen Hazra

Второй в мире пациент, которому трансплантировали свиное сердце, умер через 6 недель после пересадки.

Об этом сообщает медицинский центр Мэрилендского университета в Соединённых Штатах на официальном сайте.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — сообщили в медцентре.
Лоренс страдал от сердечной недостаточности и его признали непригодным для классической пересадки сердца. Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в мире за всю историю, которому сделали такую операция. После трансплантации мужчина прожил почти 2 месяца, за это время он успел провести время с семьей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса своего же транспортного средства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#пациент
#сердце
#мужчина
#операции
#смерть
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В Полтавской области на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание
01 ноября 2023, 09:36

Фото: istock / sarawutk

На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в телеграм-канале.

Сообщается, что ночью в 10 областях Украины звучала воздушная тревога, в том числе, в Полтавской. Как заявляет глава администрации, сирены звучали больше 4-х часов.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает», — написал Пронин.
По предварительной информации, пострадавших нет.  На данный момент уточняется информация о разрушениях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. 

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ в Донецке разгорелся крупный пожар, снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами.

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#спасатели
#пожар
#предприятие
#тревога
#информация
#воздушная тревога
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Бывшему футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
SHOT: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с полкило мефедрона
01 ноября 2023, 08:54

Фото: istock / vladans

Экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона.
По данным телеграм-канала Mash, на улице Калинина правоохранители остановили  ночью 42-летнего мастера спорта. В кармане толстовки они нашли почти полкило наркотика.

«Правоохранители задержали мужчину и установили, что запрещенку он получил с помощью «закладки», — сказано в материале.
В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Кроме того, при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.

Ранее сообщалось, что В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона. Нарколабораторию в сельской местности организовал житель Новосибирской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
#рф
#футбол
#наркотики
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20 детей отравились в кадетском училище в Подмосковье
Shot: В подмосковных Луховицах 20 детей отравились в кадетской школе-интернате
01 ноября 2023, 08:34

Фото: istock /Visivasnc

В Подмосковных Луховицах в кадетской школе-интернате госпитализировали 20 детей с подозрением на ротавирус. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT,  вчера, 31 октября, примерно в 10 вечера, сотрудники училища вызвали несколько бригад скорой помощи на территорию Дединовской школы на базе которой работает кадетский интернат «Орëл». 

Администрация заведения сообщило, что одновременно плохо себя стали чувствовать двадцать учеников — у них поднялась температура, некоторых стало тошнить и рвать. 14 мальчиков от 11 до 15 лет были отправлены в Луховицкую Центральную районную больницу, 6 отвезли в ближайшую больницу в Коломне. По предварительным данным, дети отравились чем-то на ужине.

Следователи отсмотрят учреждение и допросят руководство училища и детей. Кроме того, сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#роспотребнадзор
#дети
#школы
#следователи
#отравление
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SHOT: Во Владивостоке психически больная мать зарезала сына и легла спать дальше
01 ноября 2023, 07:20

Фото: iStock/Michael_Nesterov

Во Владивостоке психически больная мать в ночь на 1 ноября зарезала собственного четырёхлетнего сына, после чего дальше спокойно легла спать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всё произошло в одном из коттеджей на улице Демьяна Бедного в столице Дальневосточного округа. Тело мальчика в луже крови нашёл его отец, прибежав в спальню на крики сына.Выяснилось, что ножевые ранения в шею, живот и грудь, оказавшиеся для него смертельными, нанесла ребёнку его собственная 45-летняя мать. После этого детоубийца спокойно отправилась досыпать.

Мужчина пояснил прибывшим на место преступления правоохранителям, что в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Вскоре после этого у его жены начало прогрессировать психическое расстройство: она перестала узнавать родного сына и часто слышала какие-то голоса. Тогда отец с сыном остались жить в Сочи, а она вернулась во Владивосток, чтобы начать лечение в психиатрической больнице. Неделю назад мужчина привёз мальчика навестить маму, и в одну из ночей и случилась эта страшная трагедия.

Сейчас женщина уже задержана полицией и даёт признательные показания. За содеянное ей грозит до двадцати лет тюрьмы.

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#убийство
#дети
#мать
#больные
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Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15
01 ноября 2023, 07:09

Фото: istock / BrianAJackson

Количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

«Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ», — сказала Мамаева. 
Суд признал нарушителей виновными и в отношении восьмерых человек назначил административный арест сроком на 8 суток, а двоим по 60 часов исправительных работ, в связи с состоянием здоровья. 

Ранее сообщалось, что на борту самолёта, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, более половины пассажиров были гражданами Израиля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#аэропорт
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#рф
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Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя
01 ноября 2023, 06:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тунисе мужчина по велению голоса в голове забил себе два гвоздя в мошонку. Об этом пишет Daily Mail.
Спустя два дня после произошедшего житель Туниса обратился к медикам с жалобой на боль в яичке. В ходе осмотра пациент признался, что по приказу несуществующего человека забил себе в мошонку два гвоздя. В ходе обследования выяснилось, что один из гвоздей длиной шесть сантиметров пронзил мошонку мужчины в двух местах.

Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что его яички не были повреждены. Мужчине поставили диагноз шизофрения.

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