В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников

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Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», — уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».
В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, флотом были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно, продолжается контроль воздушной обстановки.
Ранее Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражали атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
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В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, флотом были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно, продолжается контроль воздушной обстановки.
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Артем Путинцев