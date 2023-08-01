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В Севастополе прогремели взрывы, видео публикует у себя Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.
Напомним, сегодня рано утром ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы.
При этом, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.
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При этом, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.
«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.
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Евгения Парфентьева