В Севастополе прозвучало не меньше семи взрывов

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Жители Севастополя в ночь на 13 сентября слышали не менее семи взрывов. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что пожар в районе Килен-балки начался не на гражданском объекте. По предварительным данным, горит завод Орджоникидзе, над местом происшествия виднеется дым.
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