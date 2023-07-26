В Севастополе ребёнок с открытой формой туберкулеза больше месяца ходил в детский сад

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В один из севастопольских детских садов ходил ребенок с открытой формой туберкулеза.
Об этом пишет группа общественной организации «Севастопольские мамы» во «ВКонтакте». По словам родителей, администрация сада утаивала данный факт от семей воспитанников на протяжении 2, 5 месяцев. О болезни ребёнка стало известно в начале мая. А родители узнали только 17 июля.
В сообщении говорится, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, которые контактировали с зараженным, никто не обследовал. В зоне риска, по словам общественников, может находиться не только компенсаторная группа (куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья), но и воспитанники из других групп, которые присоединялись к данной группе во время тихого часа.
По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» представители СРОО «Севастопольские мамы» написали жалобу в прокуратуру.
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В сообщении говорится, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, которые контактировали с зараженным, никто не обследовал. В зоне риска, по словам общественников, может находиться не только компенсаторная группа (куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья), но и воспитанники из других групп, которые присоединялись к данной группе во время тихого часа.
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Мария Фирсова