В Северной Осетии из огня спасли 12 овчарок

Фото: Фотобанк Московской области
В Северной Осетии пожарные спасли 12 кавказских овчарок — ГУ МЧС России по республике
В Северной Осетии пожарные спасли 12 кавказских овчарок из горящего питомника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
В среду, 7 июня, в 20:36 спасатели получили сообщение о возгорании в питомнике. Прибыв на место происшествия пожарные выяснили, что вольеры горят на площади 20 кв. м.
В ведомстве проинформировали, что из огня удалось спасти двенадцать кавказских овчарок.
Ранее стало известно, что при пожаре в квартире на проспекте Вернадского в Москве погиб человек. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
В среду, 7 июня, в 20:36 спасатели получили сообщение о возгорании в питомнике. Прибыв на место происшествия пожарные выяснили, что вольеры горят на площади 20 кв. м.
Ранее стало известно, что при пожаре в квартире на проспекте Вернадского в Москве погиб человек. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян