В Северной Осетии три туриста сорвались со склона в горах

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В Северной Осетии недалеко от села Бад Алагирского района три туриста сорвались со склона в горах. Спасатели уже приступили к их поискам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
«Поступило сообщение о том, что в районе села Бад трое туристов сорвались со склона. На помощь выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек личного состава и 1 единицы техники», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ЧП стало известно от руководителя тургруппы. Он рассказа, что шесть туристов шли по маршруту п. Мизур – перевал Архонский – пос. В. Фиагдон – Кармадон – г. Казбек – п. Чми.
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