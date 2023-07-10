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В Северной Осетии три туриста сорвались со склона в горах

10 июля 2023, 19:34

Фото: iStock/Yuriy Pozdnikov

В Северной Осетии недалеко от села Бад Алагирского района три туриста сорвались со склона в горах. Спасатели уже приступили к их поискам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
«Поступило сообщение о том, что в районе села Бад трое туристов сорвались со склона. На помощь выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек личного состава и 1 единицы техники», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ЧП стало известно от руководителя тургруппы. Он рассказа, что шесть туристов шли по маршруту п. Мизур – перевал Архонский – пос. В. Фиагдон – Кармадон – г. Казбек – п. Чми.


При этом, по словам заместителя начальника Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Руслана Плиева, ситуация для поисков осложняется тем, что из-за плохой связи не понятно, на какой из сторон склона сорвались люди. Таким образом, в поиске будет задействовано две бригады, одна из которых будет работать со стороны села Нер, другая - со стороны селения Верхний Мизур.

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#Северная Осетия
#турист
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В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
10 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/Osobystist

В Башкирии во время столкновения мотоблока с тележкой и мотоциклом шесть человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что инцидент произошел в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская.

В ведомстве уточнили, что водитель мотоблока скончался, в числе шести пострадавших человек оказались четыре ребенка.

Отмечается, что жизням детей ничего не угрожает.

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#Башкирия
#ДТП
#дети
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Полиция задержала одного из мужчин, снявших скальп с жителя Электростали
10 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/vmargineanu

Сотрудники полиции задержали одного из двоих подозреваемых, которые накануне срезали волосы и скальп парню в Электростали.
Задержанным оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.
 
В данный момент правоохранители ищут второго нападавшего.
 
«Осторожно, Москва» пишет, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

Ранее сообщалось, что 19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.

Приятели молодого человека побежали за помощью, а он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении. Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую. «Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.

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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий

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#Электросталь
#полиция
#волосы
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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий
10 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/Motortion

В Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 42-летний Ржицкий ушел на утреннюю пробежку. Возле спорткомплекса «Олимп» преступник четыре раза выстрелил ему в спину и грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ржицкий скончался на месте преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция ищет убийцу.
 
При этом уточняется, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Ранее украинские СМИ заявляли, что именно он отдал приказ о запуске российских крылатых ракет «Калибр» по Украине.

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#Краснодар
#убийство
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На Сардинии во время отпуска британский турист лишился ноги из-за ошибки дочери
10 июля 2023, 19:56

Фото:.istockphoto/Robert Daly

ЧП случилось, когда мужчина находился в воде, а его дочь пыталась управлять моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца.
Левую ногу мужчины разорвало. Его госпитализировали в состоянии сильного шока.
 
Daily Mail пишет, что из-за ошибки дочери ногу британцу пришлось ампутировать.

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#Сардиния
#ЧП
#дочь
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Частично обрушилась кровля горящего ангара на юге Москвы
10 июля 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/Bilanol

На юге Москвы кровля горящего ангара частично обрушилась. Об этом сообщили «Известия».
До этого, на юге Москвы начался крупный пожар, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали службы города. Позже стало известно, что площадь возгорания в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров.

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#происшествие
#пожар
#Москва
#ангар
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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 кв м
10 июля 2023, 19:24

Фото: istockphoto.com/Diy13

Площадь возгорания в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.
На юге Москвы начался крупный пожар, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали службы города.

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#происшествие
#пожар
#Москва
#ангар
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В Электростали 19-летнему парню сняли скальп из-за зелёных волос
10 июля 2023, 19:11

Фото: istockphoto/Khosrork

19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.
Приятели молодого человека сбежали, и он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении. Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.
 
«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
 
О задержании преступников информации не поступало.

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#Электросталь
#скальп
#нападение
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Подмосковные спасатели провели рейды на диких пляжах региона
10 июля 2023, 19:00

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, где запрещено купаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования спасатели напомнили гражданам о запрете купания в несанкционированных местах, раздали листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы рекомендовали любителям активного отдыха посещать только специально оборудованные пляжи, где территории благоустроены, а на дне водоёмов нет битого стекла, арматуры и бытового мусора. Они рассказали гражданам, что запрещено заходить в воду и нырять в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении. 
Спасатели также посоветовали местным жителям не оставлять без присмотра детей и подавать им пример, выбирая для отдыха только оборудованные пляжи.

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#отдых
#Московская область
#Подмосковье
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В Абхазии без вести пропала москвичка
10 июля 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Victoria Koltsova

Глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.
Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.

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#Абхазия
#туристка
#Москва
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