В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков

Фото: istockphoto / Nordroden
Горняков, находящихся в нескольких шахтах Кузбасса, экстренно выводят из помещений из-за замыкания на подстанции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Напомним, что 15 сентября, на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области обрушилась бетонная крепь с борта горной выработки. Случай произошел в 11:10 на подземном руднике. В результате обрушения никто не пострадал, предприятие продолжило работу в штатном режиме.
Читайте также:
В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками.
В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль.
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев.
Дана Игумнова