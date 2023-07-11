В Шатуре спасатели открыли запертую котом квартиру

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли семье попасть в квартиру, которую закрыл изнутри домашний кот. Инцидент произошёл в городском округе Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил местный житель, который с женой и сыном вернулся с дачи домой и не смог открыть ключом входную дверь. Она была закрыта изнутри на задвижку, но в жилье находился только кот.
Дежурная смена быстро прибыла по указанному адресу. Спасатели решили проникнуть в квартиру на четвёртом этаже через лоджию с помощью автолестницы. Из окна за происходящим наблюдал любимец семьи – рыжий кот.
Старший смены поднялся по лестнице, открыл балконную дверь и впустил хозяев домой. Те поблагодарили специалистов за профессиональную работу.
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Дежурная смена быстро прибыла по указанному адресу. Спасатели решили проникнуть в квартиру на четвёртом этаже через лоджию с помощью автолестницы. Из окна за происходящим наблюдал любимец семьи – рыжий кот.
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Лора Луганская