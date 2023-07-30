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В Шереметьево ожидается аварийная посадка борта из Улан-Удэ с неисправностью шасси

30 июля 2023, 09:08

Фото:iStock/Takosan

Пассажирский самолет из Улан-Удэ, у которого обнаружены неисправности шасси, заходит на аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
ТАСС пишет, что в Шереметьево ожидают посадку пассажирского Boeing с неисправностью шасси. Самолет летит над Подмосковьем, в пути он находится почти 6 часов.

На место посадки самолета направили дополнительные силы пожарных.

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#шереметьево
#аэропорт шереметьево
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На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»
30 июля 2023, 09:32

Фото: istockphoto/kwanchaichaiudom

Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что всем отравившимся оказана медицинская помощь.
Проверка детских оздоровительных лагерей пройдёт в Республике Алтай. Причиной стало массовое отравление в «Горном орлёнке», пишет ТАСС.
 
«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности», - такое поручение дал Олег Хорохордин.
С 26 по 29 июля в детском лагере «Горный орлёнок» отравились 69 человек, из них 67 детей (от 6 до 17 лет). У них обнаружили признаки кишечной инфекции. Медики сообщают о легкой степени заболевания. Принято решение временно изолировать всех заболевших с целью наблюдения.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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#алтай
#отравление
#дети
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В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек
30 июля 2023, 08:15

Фото:istockphoto/photovs

В Приволжье из-за урагана скончались 9 человек.
ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ, сообщает, что со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.
 
9 человек погибли, 76 пострадали.
 
Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.

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#чп
#непогода
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Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
Московский аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
30 июля 2023, 06:39

Фото:iStock/Ralf Geithe

Аэропорт Внуково в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
По информации источников, аэропорт теперь принимает и отправляет рейсы.

«Аэропорт возобновил нормальное функционирование», — подтвердил источник.
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Дептранс сообщил о перекрытии движения по Тестовской улице вблизи «Москвы-сити»
30 июля 2023, 06:32

Фото: istockphoto/valio84sl

В официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилась информация о закрытии движения на Тестовской улице рядом с «Москва-Сити» после утренней атаки беспилотниками 30 июля.
«Трафик на Тестовской улице временно приостановлен. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — гласит сообщение.
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Площадь обрушения остекления башни «IQ квартала» составила 20 квадратных метров
30 июля 2023, 06:04

Фото: IStock/DedMityay

Обрушившаяся область остекления в башне «IQ квартала» занимает 20 квадратных метров, сообщает Telegram-канала 112.
«Область повреждения стекла на башне „IQ квартала“ простирается на 20 квадратных метров, в то время как на автомойке CrystalCity это площадь составляет 40 квадратных метров», — сообщается в заметке.
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Минобороны: утром пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в Москве
30 июля 2023, 05:49

Фото: iStock/Naypong

Российское Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.
«На ранней стадии 30 июля была предотвращена попытка террористического нападения, организованного киевским режимом, с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве», — сообщили в ведомстве.
Один из беспилотников был уничтожен системой ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два дрона были обезврежены с помощью систем радиоэлектронной борьбы и, потеряв контроль, разбились на территории комплекса «Москва-Сити», уточнили в Минобороны.

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#москва
#контроль
#минобороны
#пво
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Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трамп: с Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский
30 июля 2023, 04:57

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение о необходимости улучшения отношений с Россией, которая, по его словам, обладает большим количеством ядерного оружия, чем США, передает РИА Новости.
«СМИ негативно реагируют, когда я говорю о том, что хорошо знаком с ним (президентом РФ Владимиром Путиным) и что мы находили общий язык. Но это хорошо. У них ядерного оружия примерно столько же, может быть, немного больше, чем у нас. Можете ли вы представить это?» — высказался Трамп на встрече с приверженцами в штате Пенсильвания.
Также он отметил, что из-за ситуации на Украине США «оказались в очень нелепом и опасном положении». Трамп критиковал действующую американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку украинцев гораздо больше средств, чем Европа — до 200 миллиардов долларов.

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#трамп
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На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час
В Вашингтоне гроза с порывами ветра до 100 км/ч обесточила множество домов
30 июля 2023, 04:54

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

Согласно метеорологической службе газеты Washington Post, Вашингтон подвергся сильной грозе, при которой скорость ветра достигала ста километров в час, что привело к массовым отключениям электричества и повреждению деревьев.
Уточняется, что порывы ветра были от 96,5 до 136,8 километров в час. Ураган привел к интенсивным дождям, свалил десятки деревьев, повредил здания и автомобили. Порядка 200 тысяч пользователей остались без электроэнергии. Пока не поступало информации о жертвах или пострадавших.

Метеорологи предполагают, что эта сильная гроза была вызвана несколькими днями интенсивной жары и высокой влажности, когда температура в американской столице достигала 37 градусов.

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#гроза
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Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА
Мэр Собянин: украинские беспилотники атаковали Москва-Сити, жертв и пострадавших нет
30 июля 2023, 04:35

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.
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#минобороны
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