В Шереметьево ожидается аварийная посадка борта из Улан-Удэ с неисправностью шасси

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Пассажирский самолет из Улан-Удэ, у которого обнаружены неисправности шасси, заходит на аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
ТАСС пишет, что в Шереметьево ожидают посадку пассажирского Boeing с неисправностью шасси. Самолет летит над Подмосковьем, в пути он находится почти 6 часов.
На место посадки самолета направили дополнительные силы пожарных.
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Мария Фирсова