В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей

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В Шереметьево россиянин, который вылетал в Пекин, попытался пронести в ручной клади восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Сообщается, что в процессе досмотра в рюкзаке россиянина сотрудники таможни нашли черный пакет, в который были завернуты более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.
За совершение такого рода преступления злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 4 лет.
Напомним, ранее сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.
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Екатерина Коршунова