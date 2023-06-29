В шести муниципалитетах Подмосковья отключили электричество

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«На территории Богородского, Красногорского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Рузского городских округов зафиксировано отключение электричества», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Московского региона о грозе. В некоторых районах Москвы и Подмосковья уже идут ливни и гремят грозы.
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