В школе Орехово-Зуево российский флаг упал девочке на голову, травмировав её

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В школе Орехово-Зуево Московской области девочке на голову рухнул российский флаг, об этом сообщает издание «Подъем».
По информации СМИ, ученица школы № 8 обратилась к врачам с жалобами на головную боль. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребёнка госпитализировали в отделение травматологии.
На вопрос о том, что с ней случилось, девочка заявила, что на уроке физкультуры ей на голову упал российский флаг.
Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося, однако, директор школы заявил, что никакой флаг на голову девочке не падал, а свою травму она придумала, чтобы не ходить в школу.
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На вопрос о том, что с ней случилось, девочка заявила, что на уроке физкультуры ей на голову упал российский флаг.
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Евгения Парфентьева