В штаб миротворцев ООН в Ливане упала ракета

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В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в Ливане попала ракета, следует из заявления миссии ООН ЮНИФИЛ.
Уточняется, что во время перестрелок между ливанским движением «Хезбоаллах» и израильскими военными, одна из ракет попала в здание штаб-квартиры миротворческих сил ООН. Инцидент произошёл в южном городе Ливана Эн-Накура.
В заявлении миссии подчёркивается, что в настоящее время проводится расследование об обстоятельствах падения снаряда, а также о том, чьей стороной он был выпущен.
В момент падения ракеты миротворцы ООН не находились в здании штаба, поэтому никто из них не пострадал.
Также отмечается, что миротворческая миссия уже неоднократно требовала прекращения военных действий, но эти переговоры не имели необходимого успеха.
В ЮНИФИЛ добавили, что осуществление обстрелов, повлекших за собой угрозу жизни сотрудников ООН, приравнивается к военным преступлениям, за которыми следует наказание.
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В заявлении миссии подчёркивается, что в настоящее время проводится расследование об обстоятельствах падения снаряда, а также о том, чьей стороной он был выпущен.
Также отмечается, что миротворческая миссия уже неоднократно требовала прекращения военных действий, но эти переговоры не имели необходимого успеха.
В ЮНИФИЛ добавили, что осуществление обстрелов, повлекших за собой угрозу жизни сотрудников ООН, приравнивается к военным преступлениям, за которыми следует наказание.
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Анастасия Чинкова