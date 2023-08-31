В штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе

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По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла вечером в среду на юге города Пеория в штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC.
Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Пять человек получили огнестрельные ранения, у одного из пострадавших резаная рана.
По данным полиции штата, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. На данный момент личность преступника не установлена.
Ранее в Москве в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар, после его ликвидации в жилом помещении был обнаружен труп женщины. Уточняется, что для выяснения точных причин возникновения возгорания будет проведена техническая экспертиза.
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По данным полиции штата, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. На данный момент личность преступника не установлена.
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Екатерина Коршунова