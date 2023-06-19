В Сибири военный получил 7 лет колонии за самоволку, нападение на жену и кражу сосны

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Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам лишения свободы рядового за несколько преступлений, которые он совершил, пока был в самоволке
«Лента. Ру» пишет, что рядовой 10 декабря 2022 года покинул часть и вернулся домой. Через неделю будучи пьяным он поссорился с женой на почве ревности. Рядовой схватил нож, взял женщину за волосы и, приставив нож к горлу, начал угрожать.
19 декабря 2022 года он совершил нападение на продавца, который не захотел отдать ему сосну бесплатно. Рядовой избил его и забрал дерево.
12 января 2023 года мужчина был найден сослуживцами и доставлен в воинскую часть. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам лишения свободы рядового за преступления, которые он совершил, пока был в самоволке
Ранее сообщалось, что в деле отсидевшего 18 лет маньяка из Челябинска появились оправдательные улики.
19 декабря 2022 года он совершил нападение на продавца, который не захотел отдать ему сосну бесплатно. Рядовой избил его и забрал дерево.
Ранее сообщалось, что в деле отсидевшего 18 лет маньяка из Челябинска появились оправдательные улики.
Мария Фирсова