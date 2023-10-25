В Сыктывкаре школьницы расчленили кота и сделали из костей украшения

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В чатах за девочек заступаются, утверждая, что животное было мертвым.
Другие девочки зашли в уборную, почувствовали вонь и увидели оставленные улики. Mash сообщает, что не впервые живодёрки зверствуют. Они уже мучили птицу в местном фастфуде. Школьницы резали её на части и снимали происходящее на камеру.
По словам детей, которые с ними учатся, они носят с собой ножи и считаются местными знаменитостями. Плохой репутацией школа, где учатся девочки, пользуется давно. Образовательное учреждение входит в топ-10 худших в городе. Руководство от случившегося открещивается. А у школьников возник спор: одни не видят ничего страшного, другие требуют проверку. В деле разбирается полиция.
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Мария Фирсова