В Симферополе пьяный полицейский пытался зарезать бывшую жену

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В Симферополе полицейский в состоянии алкогольного опьянения пытался зарезать бывшую жену, но получил несколько ударов по голове бейсбольной битой от её возлюбленного. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
37-летний дебошир скончался после пяти дней пребывания в коме.
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