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В Симферополе пьяный полицейский пытался зарезать бывшую жену

SHOT: В Симферополе пьяный полицейский пытался зарезать бывшую супругу
27 июля 2023, 18:36

Фото: iStock/Fedorovekb

В Симферополе полицейский в состоянии алкогольного опьянения пытался зарезать бывшую жену, но получил несколько ударов по голове бейсбольной битой от её возлюбленного. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, нетрезвый полицейский вооружился ножами и пытался убить свою бывшую супругу. Сотрудника правоохранительных органов пытались остановить и уговорить прекратить противоправные действия. В какой-то момент, его ударил по голове битой сожитель женщины. Удары оказались смертельными.

37-летний дебошир скончался после пяти дней пребывания в коме.

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#полиция
#уголовное дебошир
#труп
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В аэропорту Еревана застряли более ста россиян
27 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/globalmoments

В аэропорту Еревана застряли более ста россиян из-за отказа венгерской авиакомпании WizzAir везти их в Австрию, людям отказали в предоставлении еды и временного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что группа российских туристов сегодня летела из Москвы в Вену через аэропорт Звартноц в Ереване. В четыре утра планировался вылет в Вену, однако перевозчик WizzAir постоянно переносил рейс. Причем причины не озвучивались. Теперь вылет планируется совершить только 28 июля в 17.45. Людей вывели в холл, не предоставив еду и временное жилье, хотя они уже более суток ждут своего вылета.

По словам туристов, из России, сотрудники аэропорта злорадствуют и считают, что им так и надо, так как они решили сэкономить на перелете. При этом съемка происходящего запрещается.

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#аэропорт
#жильё
#сотрудники
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Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
Педофил из Мисайлова задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
27 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/vmargineanu

Мужчина из деревни Мисайлово задабривал детей деньгами, а после пытался увести с площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в ЖК «Пригород Лесное» Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей.

По словам очевидцев, мужчина пытался играть с четырехлетним мальчиком, а после схватил его и начал целовать и обнимать. Он также попытался увести детей из разных семей с площадки. Девочка, увидев, что ее брата незнакомец пытается увести, начала кричать. Тогда он кинул в нее стеклянную бутылку. Увидев это из окна на улицу выбежал отец детей, вооруженный бейсбольной битой, однако прохожие смогли утихомирить его, а полицию не вызвали. 

Тогда мужчина через несколько часов пристал еще к одному мальчику. Это заметили другие дети и позвали взрослых. Тогда уже местные жители попытались совершить над предполагаемым педофилом самосуд до приезда полиции. К избитому не пускали скорую помощь, так как боялись, что он сбежит. Полиция забрала предполагаемого педофила и отправила его в больницу на лечение, откуда он успешно сбежал.

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Тверской суд Москвы арестовал женщину, заказавшую убийство мужа
27 июля 2023, 17:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Тверской суд Москвы отправил под арест жительницу Подмосковья, которая заказала убийство мужа, чтобы не делить с ним имущество при разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Медработница, заказавшая убийство бывшего мужа, на суде заявила. Что не давала прямых указаний об убийстве, по ее словам, задача заключалась в том, что он «просто должен исчезнуть, чтоб не мешал ей жить, и чтобы его никто не нашел». Таким образом, женщина попросила суд отправить ее под домашний арест. Однако суд принял решение арестовать женщину.

Напомним, 51-летняя врач-терапевт Ашукинской городской больницы искала киллера для своего экс-мужа, врача-педиатра из Щёлковской больницы. Следователи «помогли» найти женщине исполнителя. Операция проходила под контролем сотрудников полиции.  25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали.

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В Тамбове 17 человек, в том числе четыре ребенка, отравились едой из суши-бара
27 июля 2023, 17:43

Фото: iStock/dima_sidelnikov

В Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых. Детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что серьёзных последствий отравления у пострадавших. Также в обстоятельствах дела разбирается региональный Роспотрбнадзор. Сотрудниками ведомства уже выявлено несколько нарушений санэпидем требований. Взяты пробы продуктов.

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#роспотребнадзор
#дети
#помощь
#человек
#ресторан
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В Астрахани голый мужчина ворвался в детский сад
Голый мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани
27 июля 2023, 17:25

Фото: iStock/blinow61

Абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, голого мужчину сначала заметили около торгового центра, который был расположен вблизи детского учреждения. 

Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ​ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали мужчину. 

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#дети
#мужчина
#детский сад
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В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка
SHOT: В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков
27 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело 72-летнего ​бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова было обнаружено в его собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Признаков насильственной смерти обнаружено на теле банкира не было.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти пожилого мужчины. О каких-либо хронических заболеваниях банкира известно не было. 

Колпаков работал во Внешторгбанке с 1973 года. 

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#полиция
#труп
#мужчины
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Вертолет погранслужбы ФСБ РФ Ми-26 лишился хвоста в аэропорту Якутска
27 июля 2023, 16:50

Фото: РИА Новости

В аэропорту Якутска вертолет Ми-26, принадлежащий ФСБ РФ, снёс осветительную мачту, в результате чего, от машины оторвалась хвостовая часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 27 июля около 11 утра по московскому времени пограничный вертолет хвостовой частью налетел на столб, и перерубила его лопастями несущего винта. После чего часть осветительной мачты отломилась и упала на аэродромную машину.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако вертолет остался без хвостовой части.

Также сообщалось, что в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8. По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Четверо из них погибли, остальные госпитализированы с различными травмами.

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#вертолёт
#человек
#происшествия
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Во время съёмок фильма в центре Москвы машина сбила пенсионера
Пенсионер попал под машину во время съёмок фильма в центре Москвы
27 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

Во время съёмок фильма в центре Москвы машина сбила пенсионера, в результате чего, он получил травму головы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, в центре ​столицы проходили съемки фильма. 

Во время сцены с автомобилем, ​работники съемочной площадки не уследили за машиной, что привело к травме пенсионера, который попал под авто. 84-летний мужчина сильно ударился головой. От госпитализации пенсионер отказался, ему была оказана медицинская помощь, после чего он убыл домой. 

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#дтп
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#автомобиль
#пенсионер
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В Брянской области задержан мужчина, пытавшийся перейти на сторону ВСУ
27 июля 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Брянской области сотрудниками регионального УФСБ совместно с полицейскими задержан гражданин России, который планировал уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас мужчина находится под стражей.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины. Он должен был быть совершен на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.

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