В Сингапуре казнили наркоторговку

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В Сингапуре женщину казнили за торговлю наркотиками, сообщает Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура.
Женщину приговорили к смертной казни в 2018 году за продажу 30 граммов героина. Ее прошения о помиловании были отклонены как апелляционным судом, так и президентом страны.
Приговор был приведен в исполнение 28 июля 2023 года.
Правозащитники активно поддерживали осужденную и призывали не применять к ней высшую меру наказания. В последний раз в Сингапуре женщину казнили в 2004 году, также за торговлю наркотиками.
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Евгения Парфентьева