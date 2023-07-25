В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнят женщину

Фото:istockphoto/Darwin Brandis
В Сингапуре 28 июля впервые за 19 лет казнят женщину.
Об сообщает правозащитная организация Transformative Justice Collective.
45-летняя Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смертной казни через повешение за продажу 30 г героина.
Последней казненной женщиной в Сингапуре была 36-летняя Йен Мей Воен. Её приговорили к смерти в 2004 году за незаконный оборот наркотиков.
Также 26 июля будет казнён малайзиец за продажу 50 г героина.
С марта 2022 года количество казней за преступления, которые связаны с наркотиками, в Сингапуре достигнет 15. До этого действовал двухлетний перерыв из-за пандемии коронавируса.
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45-летняя Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смертной казни через повешение за продажу 30 г героина.
Также 26 июля будет казнён малайзиец за продажу 50 г героина.
С марта 2022 года количество казней за преступления, которые связаны с наркотиками, в Сингапуре достигнет 15. До этого действовал двухлетний перерыв из-за пандемии коронавируса.
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Мария Фирсова