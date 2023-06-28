В Сирии военная полиция РФ задержала командиров ЧВК «Вагнер»

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«Глава отделения ЧВК «Вагнер» и трое высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим были задержаны военной полицией России в Сирии», — передает саудовский телеканал.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в июне обвинил Минобороны России в ударе по лагерю наемников. Он предпринял попытку вооруженного мятежа, однако отказался от своих намерений в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Пригожин сможет уйти в Белоруссию, при этом уголовное дело против него будет прекращено. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Евгения Пригожина на территорию страны.
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