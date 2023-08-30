Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В СИЗО Башкирии военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на АЗС, покончил с собой

В СИЗО Башкирии военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на АЗС, покончил с собой

В СИЗО Башкирии обнаружили тело военного, угрожавшего взорвать гранату на АЗС в Уфе
30 августа 2023, 23:10
Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Военнослужащий, угрожавший ранее взорвать гранату на шоссе в Уфе, покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Башкирии Олега Галина.
«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», — цитирует агентство слова собеседника.

По словам Галина, мужчина находился в камере следственного изолятора один. Члены ОНК последний раз посещали его 11 августа. Жалоб на условия содержания у военнослужащего на тот момент не было.


Военнослужащий-доброволец, обвиняющийся в дезертирстве, во время перевозки из Следственного комитета в психиатрическую больницу для проведения экспертизы совершил побег. На Нагаевском шоссе он угрожал взорвать гранатой АЗС. Мужчина требовал, чтобы дело в отношении него закрыли.

В результате переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым злоумышленник сдался. В Сети позднее были опубликованы кадры этих переговоров. На видео стоит мужчина с гранатой, а рядом с ним двое силовиков в бронежилетах. Хабиров находится в нескольких метрах от них.

Читайте также:

В Новой Москве ребенок выпал из окна третьего этажа

В Магнитогорске женщина чуть не похитила ребенка из лифта

Стрелкова заперли в автозаке с украинскими военными

#азс
#камеры
#шоссе
#видео
#кадры
#мужчина
#граната
Читайте нас в
Против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
Seneweb: для разгона габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
31 августа 2023, 04:56

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

По данным портала Seneweb, сенегальские силы правопорядка использовали слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся перед посольством своей страны в Дакаре, столице Сенегала.
Сообщается, что в среду граждане Габона проводили демонстрацию возле своего дипломатического представительства, однако информация о содержании лозунгов, поднятых участниками, не предоставлена.

Читайте также:

В ЦАР объявили траур в связи со смертью Пригожина

FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи

Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
#китай
#информация
Читайте нас в
Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше — Радио ZET
31 августа 2023, 04:31

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший в Москву, сделал в небе над Варшавой «странный» манёвр. Об этом пишет ZET.
В материале польского радио отмечается, что 29 августа «необычный полет» самолета с российскими туристами запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.

«Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы», — говорится в публикации.

В качестве причины указывается мощный грозовой фронт, вынудивший самолет проследовать «по весьма странному маршруту». В чем странность, ZET не уточняет.

«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе», — отмечает польская радиостанция.

Читайте также:

Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия

«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

Министр обороны Украины Резников потребовал у Польши компенсацию за невыполненные военные заказы

#самолет
#полеты
#государство
#россия
#польша
Читайте нас в
Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС
Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС
31 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Bilanol

По информации, которую предоставил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, были запущены проектные работы по реконструкции Каховской ГЭС, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что вопрос не в средствах, а в желании и экономической целесообразности данного проекта. Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что независимо от необходимых инвестиций на восстановление Каховской ГЭС, это будет рентабельным предприятием.

Читайте также:

Украинские войска обстреляли сельское кладбище в Херсонской области

«Не всегда всё доходит»: Путин поручил Сальдо контролировать выплаты семьям погибших на Каховской ГЭС

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу до Турции
#выплаты
#кладбище
#путин
Читайте нас в
В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек
В Саратове при столкновении фуры и автобуса Москва-Махачкала погиб человек
31 августа 2023, 03:39

Фото: iStock/z1b

В Саратове произошло столкновение фуры и автобуса, который следовал по маршруту Москва-Махачкала. В результате в автобусе погиб один человек, а еще 10 получили ранения, передает РИА Новости.
По предварительной информации, инцидент произошел в 1:43 (0:43 по московскому времени) в Гагаринском районе, на повороте в село Пудовкино. В результате столкновения пассажирского автобуса Москва-Махачкала и грузовой фуры марки Mercedes погиб один пассажир, а 10 человек получили ранения.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается на месте происшествия. Работой по ликвидации последствий ДТП занимается руководитель службы спасения области Никита Зрада.

Читайте также:

В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

В Белгородской области трое человек погибли в аварии
#москва
#дтп
#помощь
#марки
#пассажир
#mercedes
#аварии
#село
#человек
#инцидент
#происшествия
Читайте нас в
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
При ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека, один госпитализирован
31 августа 2023, 03:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В ДТП, произошедшем в Нанайском районе Хабаровского края, четыре человека погибли, а один получил ранения и находится в больнице. Информацию об этом сообщила старший госинспектор краевого управления ГИБДД Анастасия Зайцева в беседе с РИА Новости.
«Сегодня утром в районе села Датта Нанайского района произошло страшное ДТП на дороге. В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, а еще один человек был доставлен в больницу», — поделилась собеседница агентства.
Согласно информации от прокуратуры региона, авария произошла в 7:00 (0:00 мск) на автодороге, соединяющей Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Происшествие затронуло два автомобиля: Subaru Forester (трое погибших) и Toyota Prius (одна жертва). Пассажир Toyota Prius был госпитализирован. Прокуратура района следит за проведением расследования, которое осуществляют правоохранительные органы. Прокурор Нанайского района Андрей Сова также прибыл на место происшествия.

Читайте также:

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

В Белгородской области трое человек погибли в аварии

Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали
#дтп
#происшествие
#авария
#прокуратура
#пассажир
#аварии
#человек
#происшествия
#хабаровск
Читайте нас в
В Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ
В Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ
31 августа 2023, 01:23

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил местную жительницу Ольгу Смирнову к шести годам лишения свободы за распространение фейков про ВС РФ. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Женщину признали виновной в совершении преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). При этом ее лишили права заниматься деятельностью в интернете еще три года после отбытия срока.

В марте 2022 года петербурженка опубликовала в социальной сети ложные сведения о действиях российских военных в Мариуполе и на Запорожской АЭС. По версии следствия, Смирнова совершила преступление по мотивам политической ненависти и вражды.

Читайте также:

Прокурор просит приговорить двух блогеров к 13 годам за фейки о ВС России

Военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

#преступление
#ук
#фейки
#вс рф
#суд
#санкт-петербург
Читайте нас в
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД, движение затруднено
31 августа 2023, 00:28

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения. Об этом сообщает Московское департамент дорожного транспорта.
По информации дептранса, на месте происшествия находятся оперативные службы города. Из-за ДТП движение в районе происшествия затруднено, поэтому рекомендуется выбирать пути объезда. Видеозапись инцидента показывает, что минимум две крайние левые полосы перекрыты из-за столкнувшихся автомобилей.

Читайте также:

В Белгородской области трое человек погибли в аварии

Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали

В Саратовской области женщина погибла в перевернувшейся скорой
#дтп
#движение
#женщина
#человек
#происшествия
Читайте нас в
В Пермском крае женщина погибла в результате пожара в жилом доме
МЧС: В Пермском крае женщина погибла в результате пожара в жилом доме
30 августа 2023, 23:58

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Пермском крае женщина погибла при пожаре в селе Мулянка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что огонь вспыхнул в одноэтажном доме, после чего распространился на 160 квадратов. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и сумели отстоять одну из квартир, где хранились три газовых баллона. В спасательной операции принимали участие 27 человек и семь единиц техники.

Один житель сумел самостоятельно эвакуироваться до приезда экстренных служб. Спасти хозяйку квартиры не удалось.

Предварительно, причиной возгорание стало неосторожное курение.

Читайте также:

Лесной пожар в Геленджике стал крупнейшим за восемь лет

В Новой Москве ребенок выпал из окна третьего этажа

В Красноярском крае верёвка убила школьника на детской площадке

#спасатели
#курение
#квартиры
#пожар
#человек
#возгорание
#мчс
Читайте нас в
В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ
Klymenko.Time: Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
30 августа 2023, 23:42

Фото: iStock/Leonid Ikan

В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает Klymenko.Time.
«В Запорожье был слышен взрыв», — пишет украинское издание.

Отмечается, что на момент взрыв в подконтрольных Киеву частях Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Тревога была объявлена в 21.38, говорится на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП

В Минобороны подтвердили атаку БПЛА на Брянскую область и Крым

В СИЗО Башкирии военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на АЗС, покончил с собой

#азс
#взрыв
#бпла
#онлайн
#сизо
#тревога
#минобороны
#ракеты
#запорожье
#воздушная тревога
Читайте нас в
Достижения.рф