В СИЗО Башкирии военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на АЗС, покончил с собой

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Военнослужащий, угрожавший ранее взорвать гранату на шоссе в Уфе, покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Башкирии Олега Галина.
«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», — цитирует агентство слова собеседника.
По словам Галина, мужчина находился в камере следственного изолятора один. Члены ОНК последний раз посещали его 11 августа. Жалоб на условия содержания у военнослужащего на тот момент не было.
В результате переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым злоумышленник сдался. В Сети позднее были опубликованы кадры этих переговоров. На видео стоит мужчина с гранатой, а рядом с ним двое силовиков в бронежилетах. Хабиров находится в нескольких метрах от них.
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