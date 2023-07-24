В следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе нашли следы взрывчатки

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В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Двадцать второго июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», - прокомментировали ситуацию представители ФСБ.
По информации ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, а затем, в июле в турецком порту Тузла команда, состоявшая из 12 граждан Украины, полностью поменялась, и сухогруз направился в России.
В итоге, проход судна под Крымским мостом был запрещен.
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