В СМИ назвали главное препятствие в спасении экипажа «Титана»

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В Британии объяснили, почему спасти туристов с пропавшего «Титана» будет крайне сложно
Британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
«Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Перебросить экипаж с затонувшего «Титана» на другое судно под водой – практически невозможно, отметили в DM. Поэтому, единственный возможный вариант – это зацепить потерявшийся батискаф за трос и вытащить его на поверхность с людьми внутри.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тамбовской области газель влетела в грузовую цистерну. В результате ДТП, четыре пассажира микроавтобуса погибли, еще двое получили ранения.
«Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тамбовской области газель влетела в грузовую цистерну. В результате ДТП, четыре пассажира микроавтобуса погибли, еще двое получили ранения.
Евгения Парфентьева