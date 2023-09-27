В Смоленске два школьника провалились в канализационный люк

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Двое несовершеннолетних провалились в открытый канализационный люк в Смоленске, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
К счастью, трагедии удалось избежать – дети выбрались из люка самостоятельно. В настоящий момент территория с открытыми коммуникациями огорожена.
В региону инициировали проверку по факту едва не случившегося ЧП. Прокуратура проверит правильность содержания участка теплосетей.
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«В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева