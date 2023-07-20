В Смоленске пенсионер убил двух человек, потому что ему долго не открывали дверь

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В Смоленске задержали 71-летнего местного жителя, который убил свою падчерицу и ее приятеля за то, что те долго открывали ему дверь, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля пенсионер вернулся домой, где проживал с падчерицей и ее сожителем, в состоянии алкогольного опьянения. Он стал стучаться в дверь, однако, ему долго не открывали. Когда пенсионера все же впустили внутрь, разгорелся конфликт, в результате которого подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения 47-летнему мужчине и своей 54-летней падчерице. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина – в больнице.
После двойного убийства пенсионер ушел из квартиры, чтобы продолжить выпивать в близлежащем кафе. О случившемся он рассказал сотруднице общепита.
Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для пенсионера.
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После двойного убийства пенсионер ушел из квартиры, чтобы продолжить выпивать в близлежащем кафе. О случившемся он рассказал сотруднице общепита.
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Евгения Парфентьева