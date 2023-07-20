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В Смоленске пенсионер убил двух человек, потому что ему долго не открывали дверь

СК: В Смоленске задержали пенсионера, который подозревается в убийстве падчерицы и ее приятеля
20 июля 2023, 13:30

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске задержали 71-летнего местного жителя, который убил свою падчерицу и ее приятеля за то, что те долго открывали ему дверь, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля пенсионер вернулся домой, где проживал с падчерицей и ее сожителем, в состоянии алкогольного опьянения. Он стал стучаться в дверь, однако, ему долго не открывали. Когда пенсионера все же впустили внутрь, разгорелся конфликт, в результате которого подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения 47-летнему мужчине и своей 54-летней падчерице. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина – в больнице.

После двойного убийства пенсионер ушел из квартиры, чтобы продолжить выпивать в близлежащем кафе. О случившемся он рассказал сотруднице общепита.


Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для пенсионера.

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#Смоленск
#СК
#Пенсионер
#Двойное убийство
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В Нижегородской области мужчина случайно убил обидчика дочери
20 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/vmargineanu

В Нижегородской области отец случайно убил мужчину, который приставал к его дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что в посёлке Сатис двое мужчин в автомобиле начали приставать к 17-летней девушке, когда она шла на учёбу. Однако ей удалось дойти до остановки общественного транспорта и сесть в автобус. Уточняется, что одного из напугавших её мужчин девушка знала.

Придя домой, она рассказала все отцу, который вечером с друзьями решил разобраться с обидчиком дочери. Сначала он его избил, потом привез домой для извинений перед девушкой. Но этого ему оказалось мало. Тогда он с друзьями отвез свою жертву в лес, еще раз избили и бросили там. Утром отец решил его проверить, однако приехав на место, обнаружил лишь труп. Тогда мужчина с помощью друзей выкопал яму и закопал в ней тело, прикрыв могилу деревом.

Расследуя исчезновение молодого человека, следователи смогли выйти на след убийц. Сейчас они арестованы и обвиняются в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.

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#убийство
#полиция
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Топ-менеджер «Ростелекома» Калинин насмерть разбился на мотоцикле в Москве
20 июля 2023, 13:18

Фото: iStock/JTeivans

Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, катаясь на байке, попал в смертельное ДТП на Рублёво-Успенском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, ДТП произошло на 17-м километре Рублёво-Успенского шоссе 19 июля около 21.00. 32-летний директор направления по внутреннему контролю «Ростелекома» ехал на мотоцикле в сторону деревни Борки. В какой-то момент он столкнулся с пассажирским автобусом.

Он был экстренно направлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Он скончался в реанимации. Уточняется, что у Калинина диагностированы множественные переломы и травмы, которые были не совместимы с жизнью.

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#ДТП
#авария
#Антон Калинин
#«Ростелекома»
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В Дмитрове задержали двух аферисток, укравших деньги у пенсионерки
20 июля 2023, 12:15

Фото: Istockphoto / zoka74

Дмитровские полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленницы, представившись работницами Пенсионного фонда, зашли в квартиру 74-летней местной жительницы и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести деньги, чтобы переписать их номера. Затем одна аферистка пошла якобы к соседям, оставив дверь открытой», – рассказала Петрова. 
Когда вторая начала переписывать купюры, ей стало плохо, и она попросила воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, злоумышленница сбежала с деньгами. Ущерб составил 100 тыс рублей 
 
Сотрудники полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух женщин, быстро выходивших из подъезда. Увидев полицейских, те бросились бежать, выбросив деньги, но были задержаны. 
 
Причастность злоумышленниц к совершению преступления установлена. Похищенные у пенсионерки деньги изъяты, отметила Петрова. По её словам, злоумышленницами оказались иногородние женщины 26 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

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На пляже в Дзержинском ротвейлер разорвал ребёнку руку
 

 

#Московская область
#Подмосковье
#МВД
#деньги
#пенсионерка
#аферисты
#Татьяна Петрова
#мошенничество
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В Сочи полыхает электроподстанция «Ахштырь»
20 июля 2023, 12:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи сильным огнем охвачена электроподстанция «Ахштырь», которая находится у трассы между Адлером и Красной Поляной, пожарные уже начали тушить огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, электроподстанция находится в селе Казачий Брод, сейчас на месте происшествия уже находятся сотрудники МЧС, они приступили к ликвидации огня.   По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. Из-за ЧП временно ограничено движение автомобилей по трассе А-149 в сторону Красной Поляны. При этом электрички двигаются по расписанию. 

Выясняются остальные подробности ЧП. О причинах возгорания пока не сообщается.



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#пожар
#Сочи
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В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поискам пропавшего мальчика
В Алтайском крае к поискам пропавшего пять дней назад подростка привлекли беспилотники
20 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/syahrir maulana

В городе Бийск Алтайского края развернули масштабную спасательную операцию по поискам пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Напомним, мальчик ушел из дома 15 июля. Его родители заявили, что ранее он из дома не убегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».  

«Сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Помимо правоохранителей, участие в операции принимают пожарные, специалисты госинспекции по маломерным судам, волонтеры, водолазы, а также группа с беспилотной авиасистемой для поисков мальчика с воздуха.  

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#Алтайский край
#МЧС
#Пропавший подросток
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Рабочий пырнул ножом девушку из-за отказа принять на работу его тёщу
В Екатеринбурге рабочий производственного цеха изрезал руку коллеги канцелярским ножом
20 июля 2023, 11:03

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Екатеринбурге мужчина напал на свою коллегу с ножом после отказа принять на работу его тёщу, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел 19 июля на производственном предприятии Уралмаше. На свободную вакансию уборщицы потерпевшая приняла не тёщу нападавшего, а другую претендентку. Это обстоятельство сильно разозлило рабочего, он накричал на коллегу так, что она испугалась и спряталась от него в офисе. Когда же она успокоилась, и вновь спустилась в производственный цех, мужчина подошел к ней с канцелярским ножом и располосовал ей руку.  

Пострадавшая потеряла много крови, однако, врачи успешно зашили ее руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.  

Женщина написала на своего коллегу заявление в полицию.  

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В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг

#Екатеринбург
#Рабочий
#Тёща
#Канцелярский нож
#Полиция
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СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино
20 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Kileman

Взрыв в многоквартирном доме в городе Ступино Московской области устроил мужчина, решивший убить жену и детей, сообщает Следственный комитет РФ.
Напомним, взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Ступино произошел в апреле 2022 года. Сразу три этажа – с третьего по пятый – от взрыва сложились друг на друга. Под завалами погибли шесть человек. Также из-под разрушенного дома удалось достать нескольких раненых, в том числе и местного кузнеца металлургического завода, которому чудом удалось выжить в страшном взрыве.

Еще пока спасенный находился в больнице, следователям удалось выяснить, что взрыв устроил именно он. Как только он поправился – его арестовали.  

По информации «Комсомольской правды», мужчина поссорился с женой, и решил убить ее, а также двух дочек 6 и 11 лет.  

Сейчас уголовное дело по факту массового убийства передано в суд.  

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В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО
#Ступино
#Взрыв газа
#Кузнец
#СК
#Суд
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В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
20 июля 2023, 09:49

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В поселке Раздольное в Крыму введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня. Уже сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам», - сказал Олейник в эфире телеканала «Крым 24».

Он также добавил, что на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата работают следователи. Кроме того, взрывотехники изучают местность. После этого начнется работа по ликвидации последствий атаки. Планируется завершить её в кратчайшие сроки.

Напомним, 20 июля в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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#Крым
#ЧС
#атака
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СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг
20 июля 2023, 08:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийцей 11-летнего ребенка, чье тело было найдено накануне в парке на юге Москвы, стал его 13-летний друг. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
В квартире ребенка был проведен обыск, при котором была обнаружена одежда с застиранными следами крови. Следственный комитет РМосквы продолжает проводить следственные действия.

Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.

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#Москва
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