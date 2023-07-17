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Трагедия произошла в деревни Лебедки в Смоленской области. 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
Пресс-служба регионального СК сообщает, что ребёнок катался на водных батутах в сопровождении отца и утонул.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела следователям предстоит оценить действия организаторов водного аттракциона.
Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.
Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела следователям предстоит оценить действия организаторов водного аттракциона.
Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
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Мария Фирсова