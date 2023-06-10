В Смоленской области сторож нашел в лесу беспилотник и решил оставить его себе

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По информации СМИ, еще в конце мая житель села Глинки нашел в лесу разбившийся самодельный беспилотник для разведки. Устройство состояло из аккумулятора, камеры и двигателя. Сторож обрадовался, решив, что все это может очень хорошо послужить в хозяйстве.
С мужчиной побеседовали следователи и отпустили, но дрон все равно забрали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве полицейский придумал гениальный план – он решил выкрасть ключи из квартиры мертвой женщины, к которой он с коллегами приезжал на вызов, чтобы позже продать ее автомобиль Mitsubishi ASX.