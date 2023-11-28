В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим сыном

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В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим ребёнком и прятавшую его от мужа в одной из гостиниц города. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в МВД сообщили, что житель Москвы обратился в полицию с требованием разыскать его гражданскую жену, которая скрывается вместе с их общим двухлетним сыном. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в результате которой в Сочи была задержана женщина, которая удерживала своего сына в гостиничном номере. Ребёнок был сильно напуган, его тело было покрыто воском. Мальчика госпитализировали с признаками простуды.
Следствие выяснило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, которые заключались в том, что она связывала мальчика, запрещая ему двигаться, и выливала на голову горячий воск.
В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании малолетнего. Уточняется, что задержанная при допросе полностью признала свою вину.
В настоящее время ребёнок проживает вместе с отцом в Москве.
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Следствие выяснило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, которые заключались в том, что она связывала мальчика, запрещая ему двигаться, и выливала на голову горячий воск.
В настоящее время ребёнок проживает вместе с отцом в Москве.
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Анастасия Чинкова