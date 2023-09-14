В Сочи две женщины упали с обрыва в парке «Ривьера»

Фото: iStock/vmargineanu
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка «Ривьера», одна из них погибла от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.
По данному факту прокуратура проводит соответствующую проверку. Будет дана оценка соблюдению федерального законодательства.
Читайте также:
В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового
В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы
Элина Позднякова