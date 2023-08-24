В Сочи горит четырехэтажный многоквартирный дом

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Крыша многоквартирного дома в Сочи загорелась на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по региону.
Из жилого дома были эвакуированы все жильцы.
По информации ведомства, тушение пожара затруднено из-за плотной застройки. Информации о пострадавших нет. Специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания. Для ликвидации огня задействована 21 единица техники.
Прежде сообщалось, что на строительном рынке в Истре вспыхнул пожар. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.
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По информации ведомства, тушение пожара затруднено из-за плотной застройки. Информации о пострадавших нет. Специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания. Для ликвидации огня задействована 21 единица техники.
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Анастасия Крестьянова