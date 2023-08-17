В Сочи машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет

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В поселке Вардане Лазаревского района Сочи произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщается в Телеграм-канале местного УМВД.
Отмечается, что в машине скорой помощи находился тяжелобольной пациент, она направлялась в медучреждение. Внезапно дорогу стала переходить женщина, проигнорировавшая сигналы светофора.
Водитель служебного автомобиля вывернул руль, пытаясь избежать столкновения, но не справился с управлением и улетел в кювет. Пешеход в результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу.
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Водитель служебного автомобиля вывернул руль, пытаясь избежать столкновения, но не справился с управлением и улетел в кювет. Пешеход в результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу.
«Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП», — уточнили в правоохранительных органах.
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Диана Аванесян