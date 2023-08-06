В Сочи мотоцикл разорвало на части, водитель выжил. 

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Мотоцикл разорвался на две части в ДТП на Краснополянском шоссе в Сочи.
Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал кадры с места ДТП, которое произошло на автодороге Адлер — Красная поляна.
ГИБДД сообщает, что водитель автомобиля Kia, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части. Водитель и пассажир байка госпитализированы в тяжелом состоянии.
Sochi1.ru пишет, что пострадавшие получили тяжёлые травм из-за отсутствия мотоциклетной экипировки. Молодые люди ехали в майках, джинсах и кроссовках.
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ГИБДД сообщает, что водитель автомобиля Kia, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части. Водитель и пассажир байка госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Мария Фирсова