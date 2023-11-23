В Сочи мужчина до смерти забил молотком бывшую супругу на глазах у сына

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В Сочи мужчина до смерти забил бывшую супругу молотком, а потом изрезал ее ножом на глазах у маленького сына. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что 45-летний мужчина утром 23 ноября пришёл в квартиру своей бывшей супруги, где она жила с их общим маленьким сыном.
Женщина скончалась на месте. Уточняется, что в момент убийства в квартире находился маленький сын бывших супругов, он не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. С учетом характера преступления подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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«Открыв имевшимся при себе ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. С учетом характера преступления подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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Элина Позднякова