В Сочи погибла туристка из-за тяжёлого рюкзака

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Девушка упала со 100-метрового склона в горах Сочи.
«Кавказский заповедник» пишет, что туристическая группа из двух мужчин и девушки планировала отправиться в поход по маршруту №8а до лагеря Холодный. Туристы уведомили о своих планах спасателей, но в пути отклонились от маршрута. Они хотели покорить вершину горы Псеашхо Сахарный. Мужчины и женщина оказались на территории заповедника, закрытого для посещения.
Группа остановилась на привал. Девушка села у края тропы и упала назад. Рюкзак её перевесил. Туристка скатилась по склону и получила множество травм. Двигаться самостоятельно она уже не могла. Мужчины спустились к ней, вызвав к месту ЧП спасателей.
Добраться до девушки удалось только ночью. К этому времени она уже скончалась.
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Группа остановилась на привал. Девушка села у края тропы и упала назад. Рюкзак её перевесил. Туристка скатилась по склону и получила множество травм. Двигаться самостоятельно она уже не могла. Мужчины спустились к ней, вызвав к месту ЧП спасателей.
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Мария Фирсова