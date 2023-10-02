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В Сочи погибла туристка из-за тяжёлого рюкзака

02 октября 2023, 12:42
Фото: istockphoto/Poike

Фото: istockphoto/Poike

Девушка упала со 100-метрового склона в горах Сочи.
«Кавказский заповедник» пишет, что туристическая группа из двух мужчин и девушки планировала отправиться в поход по маршруту №8а до лагеря Холодный. Туристы уведомили о своих планах спасателей, но в пути отклонились от маршрута. Они хотели покорить вершину горы Псеашхо Сахарный. Мужчины и женщина оказались на территории заповедника, закрытого для посещения.

Группа остановилась на привал. Девушка села у края тропы и упала назад. Рюкзак её перевесил. Туристка скатилась по склону и получила множество травм. Двигаться самостоятельно она уже не могла. Мужчины спустились к ней, вызвав к месту ЧП спасателей.


Добраться до девушки удалось только ночью. К этому времени она уже скончалась.

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#сочи
#туризм
#туристы
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В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы
02 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Трое пятиклассников получили различные переломы, прыгнув со второго этажа ульяновской школы №64.
Дети испугались пожарной сигнализации, которая сработала внезапно. По предварительной информации, она сработала из-за отключения света: никакой реальной угрозы не было. У выпрыгнувших из окна школьников пострадали ноги. Им оказывают помощь врачи.
 
Baza пишет, что у одной из школьниц сломана нога, у мальчика подозревают перелом пятки, а у третьего пострадавшего диагностированы ушибы.
 
Shot пишет, что паника в школе началась из-за школьника, который начал бегать по коридорам и кричать: «Теракт! Теракт!», — сразу после срабатывания пожарной сигнализации. Дети испугались и стали выбегать из классов. В кабинете, где проходил урок у пятого класса, началась сильная давка.

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#дети
#школа
#школьники
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В Королёве спасатели достали из погреба упавшую женщину
02 октября 2023, 11:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили женщину, которая оступилась и упала в погреб на собственном приусадебном участке. Инцидент произошёл в СНТ «Стандарт» городского округа Королёв, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи, услышавшие крики о помощи. Прибежав на зов, они обнаружили в погребе 55-летнюю женщину.
 
Прибыв на место вызова, спасатели решили использовать альпинистское снаряжение. Страхуемый коллегами сотрудник спустился в погреб и осмотрел пострадавшую. Оказалось, что при падении она сломала ногу. 
 
Наложив шину на повреждённую конечность, специалист зафиксировал хозяйку участка в спасательной косынке, и работники дежурной смены подняли её на поверхность. После этого женщину передали врачам скорой помощи.

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#женщина
#снт
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Красноярском крае школьница оказалась в больнице после избиения сверстницами
02 октября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/Anetlanda

В Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.
В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке.
 
С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину. Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.

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#драка
#подростки
#школа
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В Турции в массовом порядке отменяют авиарейсы из-за непогоды
02 октября 2023, 10:39

Фото: iStock/horkins

Из-за непогоды на северо-западе Турции задержали и отменили множество авиарейсов, в их числе и международные, а также между Стамбулом и турецкими курортами.
РЕН ТВ пишет, что туристы не смогли улететь домой накануне и провели ночь прямо на полу в залах ожидания аэропортов. Когда вылеты возобновят, пока неизвестно. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в стране снова будут проливные дожди. Затяжные и мощные осадки в Стамбуле и пригородах привели к наводнению: затопило станции метро, подземные переходы, движение транспорта парализовало, а из подтопленных домов эвакуируют жителей.  

Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней. Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.

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#наводнение
#аэропорт
#турция
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В Липецке задержан боец ЧВК «Вагнер» за избиение жены и убийство её дочери
02 октября 2023, 10:30

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Липецке бойца ЧВК «Вагнер» задержали по подозрению в избиении жены и её четырехлетней дочери, которая погибла от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что 31-летний Владимир имеет контракт с ЧВК «Вагнер». В конце августа военный получил отпуск и приехал домой. По материалам дела, он поссорился со своей 35-летней женой и во время конфликта избил её.

Также под руку разъярённому бойцу попала и её четырехлетняя дочь от первого брака. Мужчина несколько раз сильно ударил девочку по голове, после чего она скончалась.

Боец ЧВК «Вагнер» задержан. В деле разбирается полиция.

Ранее также сообщалось, что 35-летний боец ЧВК «Вагнер» сбежал из изолятора МВД во время прогулки. Он отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и пролез через забор. Досидеть ему оставалось 5 суток. Теперь беглеца ищут.

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#полиция
#мвд
#мужчина
#вагнер
#чвк
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В Бурятии мужчина устроил ДТП и сбежал от пострадавших жены и сына
02 октября 2023, 10:17

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Бурятии мужчина скрылся с места аварии, бросив в опрокинувшемся автомобиле жену и годовалого сына.
УГИБДД по региону сообщает, что ДТП случилось в субботу вечером в Кижингинском районе. 27-летний мужчина за рулём Toyota Camry не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в 25 км от села Кижинга.
 
Водитель смог выбраться из машины и убежал, оставив 27-летнюю жену и годовалого сына. Женщину и малыша доставили в больницу.
 
Главу семьи разыскали и задержали. Мужчина привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребенка. Мотивы его поступка не уточняются. 

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#семья
#авария
#дтп
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В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» сбежал из ИВС
02 октября 2023, 09:59

Мужчина должен был провести 10 суток ареста за мелкое хулиганство.
Mash пишет, что 35-летний уроженец Адыгеи сбежать из изолятора МВД решил во время прогулки. Он отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и пролез через забор. Досидеть ему оставалось 5 суток. Теперь беглеца ищут.
 
Сообщается, что год назад Адам попал за решётку по статье о наркотиках, но в 2023 году отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер». Вернувшись, он совершил мелкое хулиганство, за что и был отправлен под арест на 10 суток. Правоохранители ищут его в данный момент. 

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В Подмосковье школьный автобус с 30 детьми попал в аварию

#чп
#тюрьма
#преступление
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В Подмосковье школьный автобус с 30 детьми попал в аварию
02 октября 2023, 09:06

Фото: iStock/conejota

Школьный автобус, который перевозил 30 детей, опрокинулся на трассе в Подмосковье.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось в районе Трубина в Щелковском районе.

«Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находились около 30 детей», - комментирует происшествие собеседник.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.

Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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#дтп
#авария
#дети
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В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек, десять пострадали
02 октября 2023, 04:30

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, произошло обрушение крыши церкви, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, а десять получили ранения, передает РИА Новости.
«К сожалению, подтверждено, что в результате этой аварии погибли семь человек. Дополнительно, десять раненых были спасены и направлены в медицинские учреждения: трое в гражданскую больницу и семеро в больницу общего профиля Карлоса Кансеки», — сообщили в региональном министерстве безопасности Тамаулипаса.
По данным местных СМИ, крыша церкви в городе Сьюдад-Мадеро обрушилась во время церемонии крещения. Точное количество людей, находившихся внутри здания в момент аварии, остается неизвестным. Министерство безопасности Тамаулипаса предполагает, что происшествие могло произойти из-за «неисправности конструкции». В настоящее время на месте аварии продолжаются работы по разборке завалов.

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