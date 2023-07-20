В Сочи полыхает электроподстанция

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В Сочи сильным огнем охвачена электроподстанция, которая находится у трассы между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, электроподстанция находится в селе Казачий Брод, сейчас на место пожара едут пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. Выясняются остальные подробности ЧП.
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Элина Позднякова