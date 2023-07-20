В Сочи полыхает электроподстанция

Минимум два человека погибли во время массовой стрельбы в новозеландском Окленде. Ещё шесть человек серьёзно ранены. Среди них один полицейский. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявления оклендской полиции и службы скорой помощи.