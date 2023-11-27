В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии

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В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Позже спасатели обнаружили его тело.
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