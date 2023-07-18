В Сочи спасатели ищут туриста, который пропал в море

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В Лазаревском районе Сочи во время купания пропал мужчина, который не умеет плавать.
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своём тг-канале сообщил, что за помощью обратился брат пропавшего.
По его словам, в понедельник они загорали на пляже в поселке Лоо. Мужчина исчез из виду, когда вошел в море. Сообщается, что пропавший не умеет плавать.
Спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле территорию от посёлка Дагомыс до Якорной Щели.
Ранее сообщалось, что турист утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма. Об этом пишет РИА Новости.
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По его словам, в понедельник они загорали на пляже в поселке Лоо. Мужчина исчез из виду, когда вошел в море. Сообщается, что пропавший не умеет плавать.
Ранее сообщалось, что турист утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма. Об этом пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова