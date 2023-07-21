В Сочи спасатели обнаружили в море тело мужчины, который пропал 17 июля

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Спасатели достали 20 июля из моря труп мужчины, который пропал 17 июля в акватории Сочи.
Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ в Telegram-канале.
По данным спасателей, мужчина пропал 17 июля в Лазаревском районе Сочи. За помощью обратился его брат. По его словам, во время купания родственник исчез из виду. При этом молодой человек не умел плавать.
Погибшего нашли на расстоянии 400 м от берега в районе пансионата «Горный воздух».
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По данным спасателей, мужчина пропал 17 июля в Лазаревском районе Сочи. За помощью обратился его брат. По его словам, во время купания родственник исчез из виду. При этом молодой человек не умел плавать.
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Мария Фирсова