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В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах

В Сочи с горы Пикет эвакуировали четырех заблудившихся подростков
21 ноября 2023, 14:27
Фото: istock / MikeLaptev

Фото: istock / MikeLaptev

Спасатели эвакуировали четырех заблудившихся подростков с горы Пикет в Сочи. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Сообщается, что примерно в 19:00 20 ноября в МЧС пришло сообщение о том, что группа подростков заблудилась на одном из склонов горы Пикет. Один из ребят набрал «112» и отправил спасателям геолокацию. Школьников быстро нашли, они находились на северном склоне горы.

В ожидании спасателей ребята разожгли костер, чтобы согреться, так как они замерзли и промокли. Сообщается, что медицинская помощь никому из детей не потребовалась.


Гора Пикет находится в Хостинском районе курорта на высоте более 600 метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сочи
#новости
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Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека
21 ноября 2023, 22:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вытащили из водоёма молодого мужчину, провалившегося под лёд. Инцидент произошёл в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный житель Дмитрова и попросил помочь его другу, который провалился под лёд на канале имени Москвы.
«Прибыв на место происшествия, спасатели увидели в ледяной воде 21-летнего молодого человека, который едва держался на плаву. Работники Мособлпожспаса бросили утопающему плавучий тонкий корабельный трос, а затем вытащили пловца из водоёма и передали бригаде скорой помощи», – рассказал начальник части Александр Белов
Пострадавшего доставили в Дмитровскую областную больницу с переохлаждением.
 
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#канал имени москвы
#подмосковье
#московская область
#дмитров
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Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев
21 ноября 2023, 22:36

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому морпеху Александру Свинарчуку, который отдал приказ об убийстве 37 жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру ДНР.
По информации суда, в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Свинарчук, находясь на боевых позициях в Мариуполе, раздавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. От рук его подчиненных погиб 21 человек, еще 16 удалось скрыться. 

Суд признал Свинарчука виновным в убийстве двух или более лиц, покушении на убийство двух или более лиц, а также жестоком обращении с гражданскими на оккупированной территории. Украинского военного приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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#военные
#всу
#суд
#убийство
#днр
#сво
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В Белой Калитве был застрелен, предварительно, криминальный авторитет Борисенко
21 ноября 2023, 21:53

Фото: iStock/gorodenkoff

На улице в Белой Калитве обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчину убили около 18:00, а два часа спустя его тело у Дворца спорта заметили случайные прохожие и вызвали полицию. 

По предварительной информации, застрелен был 58-летний криминальный авторитет и предприниматель Владимир Борисенко. Предполагается, что его убил киллер, который поджидал мужчину рядом со спорткомплексом. В теле Борисенко обнаружили четыре пулевых отверстия. 

21 ноября в столичном аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова, который много лет скрывался от уголовной ответственности за границей.

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#предприниматель
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#убийство
#выстрел
#полиция
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В Тюмени неделю разыскивают пропавшую девочку-подростка
21 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/syahrir maulana

В Тюмени на протяжении недели продолжаются поиски девочки подростки, об этом сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт».
«Внимание, помогите найти подростка! Кристина Мокринская, 16 лет. Пропала в Центральном районе Тюмени 14 ноября», — говорится в сообщении организации.

По информации поисковиков, рост девочки около 160 сантиметров, у неё рыжие волосы и серо-зелёные глаза, однако, во что она была одета в день исчезновения, неизвестно. 

Напомним, 18 ноября в Омске пропал девятилетний мальчик. По информации МВД, в полицию обратились родители мальчика. Они заявили, что ребенок вышел из дома на улицу и так и не вернулся. При этом, в это время город накрыл сильный снегопад.

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СК: В Мурманской области заключили под стражу мать, задушившую сына

В Подмосковье 12-летняя девочка сломала позвоночник, отмечая день рождения
#поиски
#ребёнок
#подросток
#девочка
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СК: В Мурманской области заключили под стражу мать, задушившую сына
21 ноября 2023, 20:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Мурманской области заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве годовалого сына, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, в ночь на 20 ноября жительница города Апатиты Мурманской области задушила своего годовалого сына из личной неприязни. Ребёнок скончался на месте. 

В отношении молодой женщины 2003 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«В настоящее время по ходатайству следователя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Ранее столичный Следственный комитете сообщил, что убитая в сентябре сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой преступника из-за своего опрятного внешнего вида.

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#следственный комитет
#убийство
#ребёнок
#сизо
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Россиянин получил 18 лет колонии за сожжение жены
Под Тамбовом мужчину, сжёгшего заживо жену, приговорили к 18 годам колонии
21 ноября 2023, 19:43

Фото: iStock/VeroRo39

Суд приговорил к 18 годам колонии 44-летнего жителя Тамбовской области, который заживо сжёг свою 40-летнюю супругу после ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Отмечается, что в мае прошлого года мужчина поссорился со своей гражданской женой. Причиной конфликта стало то, что женщина потребовала от мужа плату за её квартиру, в которой он проживает. После этого фигурант уголовного дела облил женщину горючей смесью и бросил в неё спичку. В результате этого, потерпевшая, получившая ожоги 40% тела, скончалась. 

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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#ск рф
#суд
#наказание
#преступление
#убийство
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МЧС: на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля
21 ноября 2023, 19:30

Фото: iStock/trikolor

На подземной парковке в торговом центре «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что огонь от загоревшихся легковушек охватил девять квадратных метров на парковке. 

Прибывшие на место пожарные быстро потушили машины. Огонь не нанёс повреждений самой конструкции торгового центра и не перешёл на соседние припаркованные авто. 

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что могло послужить причиной пожара.

Ранее стало известно, что в Пензенской области произошло массовое ДТП с грузовиком, перевозившим взрывчатые вещества

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#пожар
#автомобили
#мчс
#пожарные
#торговый центр
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Дарье Треповой* предъявили иск на 1,6 миллиона рублей
21 ноября 2023, 19:27

Фото: iStock/Zolnierek

Устроившей теракт в питерском кафе Дарье Треповой* предъявили иск на сумму 1,6 миллиона рублей, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, следствие озвучило общую сумму, которую потерпевшие потребовали от Треповой*. Она составила 1,6 миллиона рублей. 

Напомним, 2 апреля Дарья Трепова* пришла в кафе Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. С собой она принесла заминированную статуэтку, которая сдентонировала, Татарский погиб

15 ноября в Санкт-Петербурге началось слушание по делу Треповой*. Её обвиняют за совершение террористического акта, незаконный оборот взрывных устройств, а также подделку документов. 

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о ВС РФ
21 ноября 2023, 19:03

Фото: iStock/Penderev

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить фейковые сообщения о Вооруженных силах России, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Telegram Messenger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», - огласила приговор судья. 

Отмечается, что протокол был составлен на основании распространения мессенджером недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ранее Telegram уже получил 12 аналогичных штрафов на общую сумму в 35 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что столичный суд решил оставить в следственном изоляторе социолога Бориса Кагарлицкого до 13 мая. 

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 *Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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