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В Сочи три пассажира автобуса получили травмы после ДТП с иномаркой

19 августа 2023, 13:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Сочи пассажиры автобуса травмировались в результате аварии с участием автомобиля Hyundai.
ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что авария случилась по дороге на Красную Поляну. По предварительной версии, виновником аварии является водитель Hyundai, выехавший на встречную полосу.

После столкновения водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Помощь ему оказали спасатели и медики.


В ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.

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#сочи
#автобус
#дтп
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МВД Украины: взрыв под Киевом прогремел на складе криминалистического центра
19 августа 2023, 13:39

Фото: iStock/FelixRenaud

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Клименко отметил, что в результате взрыва ест пострадавшие. Он добавил, что пожар локализован. 

По предварительной информации, на месте инцидента проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.

Напомним, в субботу, 19 августа, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне. Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы. 

Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской. 

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#пострадавшие
#пожар
#чп
#взрыв
#взрывы
#мэр
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В московском центре акушерства и гинекологии эвакуировали посетителей
19 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/Motortion

100 человек эвакуировали из-за задымления в московском центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова.
Mash пишет, что сработала пожарная сигнализация в подвале. Дым распространяется на первый этаж.
 
На место выехали пожарные.
 
Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской.

Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал. Также накануне произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

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#москва
#эвакуация
#чп
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В Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи
19 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Rawf8

Мужчина, который обвиняется в финансировании терроризма, накануне был экстрадирован в РФ из Южной Кореи, он доставлен в Екатеринбург.
Официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области сообщает, что из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.
 
Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
 
По данным следствия, фигурант уголовного дела умышленно предоставил деньги участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Средства пошли на приобретение огнестрельного оружия. 

Ранее сообщалось, что осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме. 

«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.
Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.

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#террористы
#задержание
#южная корея
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2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве
19 августа 2023, 12:38

Фото: iStock/sarawutk

2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал.

Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

Также в городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и 18 спасателей.

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#пожар
#взрывы
#возгорание
#москва
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В Зеленограде в коллекторе нашли труп без головы и ног
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/blinow61

Тело без головы и ног нашли в канализационном коллекторе в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что страшную находку обнаружили  в субботу примерно 10.00 в коллекторе, который находится рядом с Никольским кладбищем.
 
Личность погибшего на данный момент не установлена.

Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.

Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.

«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.

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В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной

В Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка
#чп
#труп
#полиция
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В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной
19 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/Rawf8

В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.

Напомним, 2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. По предварительной информации, преступление могло произойти по причине ревности.

Ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту.

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#преступление
#ветеран
#сотрудники
#заявление
#сво
#ранение
#тела
#убийство
#воронеж
#полиция
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В Белоруссии задержали мужчин, которые пытались запустить беспилотник в Литву
19 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Murmakova

В Белоруссии расследуют дело против двух граждан, пытавшихся запустить беспилотник в сторону Литвы.
Государственный пограничный комитет страны сообщает, что ЧП случилось 18 августа в Гродненской области, рядом с населённым пунктом Городище.
 
Пограничники заметили двух мужчин, которые собирались запустить беспилотник в сторону Литвы. На месте был обнаружен летательный аппарат, средства связи и комплектующие к БПЛА.
 
Это уже третий инцидент с беспилотниками с начала месяца. Запуск беспилотников в приграничных районах запрещен. Все полеты требуют согласования с пограничниками. В противном случае ждёт штраф.
 
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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#беспилотник
#бпла
#белоруссия
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В Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка
19 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку.
 
Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.
 
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.

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В Казахстане в ДТП погибли 9 человек

В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
#авария
#дтп
#дети
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В Казахстане в ДТП погибли 9 человек
19 августа 2023, 08:12

Фото: iStock/Anton Novikov

В Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.
Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат.

Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован. 

Ранее трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

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#дтп
#авария
#казахстан
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