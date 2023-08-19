В Сочи три пассажира автобуса получили травмы после ДТП с иномаркой

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В Сочи пассажиры автобуса травмировались в результате аварии с участием автомобиля Hyundai.
ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что авария случилась по дороге на Красную Поляну. По предварительной версии, виновником аварии является водитель Hyundai, выехавший на встречную полосу.
После столкновения водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Помощь ему оказали спасатели и медики.
В ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их доставили в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.
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После столкновения водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Помощь ему оказали спасатели и медики.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.
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Мария Фирсова