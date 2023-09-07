В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море

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В Сочи умерла семилетняя девочка, которая подхватила ротавирус после купания в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «КП Кубань».
Ранее заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что ротавирус не является безобидным заболеванием, а вполне может привести к коме и даже смерти.
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