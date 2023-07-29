В Сочи во время шторма погибла девушка

Фото: iStock/Soumen Hazra
Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм.
Shot пишет, что девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую.
Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
Ранее в Сочи, на одном из пляжей федеральной территории «Сириус», мальчика сбила с ног волна и унесла в море. Мальчик зацепился за буй и ждал помощи. К нему бросились отдыхающие и спасатели. Благодаря слаженной работе мальчика достали из воды. На берегу уже ждали врачи, которые осмотрели ребёнка.
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Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
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Мария Фирсова