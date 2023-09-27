В Сочи задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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56-летний генерал-лейтенант Олег Волынкин задержан в одной из гостиниц на федеральной территории «Сириус».
«Живая Кубань» сообщает, что генерал-лейтенант внутренней службы был в служебной командировке. Операцию по задержанию проводили столичные следователи. В данный момент генерала могут доставлять в Краснодар.
По предварительной версии, он подозревается в нарушении статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Волынкин занимал с марта 2020 года.
Ранее сообщалось о задержании бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд.
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По предварительной версии, он подозревается в нарушении статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ранее сообщалось о задержании бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд.
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд. Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.Читайте также:
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Мария Фирсова