В Сочи запретили купаться в море

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В период действия штормового предупреждения купание в море запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, во время которых выпало около 80 мм осадков. Пострадало около 10 автомобилей.
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