В сочинском Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков

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В Адлере выпало не менее 100 мм осадков. При этом отмечается, что никто не пострадал, а все жизнеобеспечивающие системы функционируют в обычном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Бедствие накрыло Адлерский район. Согласно данным Росгидромета, здесь выпало 100 мм осадков. Ни один человек не пострадал, все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев», — говорится в сообщении.Читайте также:
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