В Солнечногорске задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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В городском округе Солнечногорск Московской области полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также изъяли у них около 100 г мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.
«Сотрудниками Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорску около одного из домов задержаны 41-летняя и 28-летний местные жители, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра граждан в их сумках были обнаружены и изъяты 69 пластиковых контейнеров и свертков. Установлено, что их содержимое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 100 г», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу судом.
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