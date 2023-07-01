В Сорочинске пропала 5-летняя девочка

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5-летняя Василиса Целовальникова пропала во время прогулки
5-летняя девочка играла во дворе, а потом ушла в неизвестном направлении. ЧП случилось днём 30 июня.
По данным следствия, ребёнок ушёл примерно в 15:00 (17:00 мск) из двора дома №142 на улице Набережной.
На Василисе была розовая футболка с надписью Summer Paradioe the Happy Place, бриджи бело-синего цвета, розовые сандалии на липучке.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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По данным следствия, ребёнок ушёл примерно в 15:00 (17:00 мск) из двора дома №142 на улице Набережной.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Мария Фирсова