В Совфеде раскрыли, по чьему заказу стреляли в Царева

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На бывшего депутата украинской Верховной рады Олега Царева напали по заказу СБУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Напомним, что в ночь на 27 октября произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Неизвестный нанёс ему два огнестрельных ранения. Мужчину госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии. На месте работают правоохранительные органы.
Бондарев отметил, что в Царева стреляли исключительно в качестве террористической атаки. Это было покушение на общественного и политического деятеля, спланированное СБУ с целью ликвидации политика.
Сенатор отметил, что Украина неоднократно присылала Цареву письма с угрозами, поэтому причастность СБУ очевидна.
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Бондарев отметил, что в Царева стреляли исключительно в качестве террористической атаки. Это было покушение на общественного и политического деятеля, спланированное СБУ с целью ликвидации политика.
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Анастасия Чинкова